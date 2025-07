Trauer um Professor Michael Zimmermann

Die Katholische Universität (KU) trauert um den Kunsthistoriker Professor Michael F. Zimmermann, der im Alter von 66 Jahren verstorben ist. Zimmermann lehrte und forschte seit 2004 an der KU. Dort entwickelte er maßgeblich die Bachelor- und Masterstudiengänge „Aisthesis – Kultur- und Medienwissenschaften“, für die er laut einer Mitteilung der KU bis zuletzt mit großem Engagement verantwortlich zeichnete. Zimmermann war Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Lehr- und Forschungsaufenthalte führten den international anerkannten Wissenschaftler unter anderem nach Italien, Frankreich, in die Schweiz und in die USA.

