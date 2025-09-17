Das älteste Auto im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen: Dietmar Stelzer und sein Ford Modell T

Der Motor hustet kurz und stirbt wieder ab. Man glaubt schon fast, dass das Auto gar nicht mehr anspringt, doch dann erwacht es mit einem knatternden Geräusch zum Leben. Schwerer Ölgeruch hängt in der Luft, als der 64-jährige Dietmar Stelzer, mit seinem Ford Modell T aus dem Jahr 1925 aus der Garage fährt. Das kutschen-ähnliche Auto glänzt in einem tiefen schwarz, nur das Schriftzeichen „Ford“ strahlt golden. Die Karosserie schwebt hoch über dem Boden, getragen von vier schmalen Holzspeichenrädern – sie erinnern an zu groß geratene Fahrradreifen. Über den Rädern liegt auf beiden Seiten ein großes Trittbrett, um in eine der vier Türen einsteigen zu können. Stelzer strahlt über das ganze Gesicht. Der Wagen ist ein großer Teil seiner Lebensgeschichte und sein ganzer Stolz.

Vom Bäcker über den Lackierer zum Oldtimer-Restaurateur

Dietmar Stelzer begann seine berufliche Laufbahn anders, als er es sich vorgestellt hatte: Er machte eine Lehre zum Bäcker. Obwohl sein Interesse schon immer den Autos galt, war sein Schulzeugnis nicht gut genug für die Wunschausbildung als Kfz-Mechaniker. „Ich hatte zwei Vierer und keinen Bock mehr auf die Schule.“ Nach Ende der Ausbildung verschaffte ihm sein Onkel einen Job als Lackschleifer und Oberflächenbearbeiter bei Audi. Gemeinsam mit seinem Cousin kam die Idee, jeweils ein Goggomobil zu kaufen und sie gemeinsam zu restaurieren. Stelzer fand eines für 20 D-Mark ein paar Orte weiter und fing an, es wieder aufzuarbeiten. „An dem Goggomobil gab es nur noch vier Räder und die Karosserie – keine Scheiben, keine Sitze, kein gar nichts mehr.“ Er arbeitete weiter bei Audi, bis er wegen gesundheitlicher Probleme, verursacht durch die Lackierarbeit, gezwungen war zu kündigen.

Dietmar Stelzer nimmt seinen Enkel Adam im Oldtimer mit. Foto: Nathalie Schwensfeier

Den Traum, ein Ford Modell T zu kaufen, hatte Stelzer schon lange bevor er die Möglichkeit dazu bekam. Er kannte es vor allem aus den Laurel und Hardy Filmen, besser bekannt als „Dick und Doof“. Interessiert war er vor allem an dem viertürigen Ford Modell T, von dem weltweit nur 6.000 Stück produziert wurden. Besonders ist an dem Auto außerdem, dass es das erste für die breite Masse hergestellte Automobil war, das am Fließband produziert wurde.

Der Kontakt zum Kauf seines Traumautos wurde Stelzer durch seinen Bruder ermöglicht. Mit ihm reiste er erstmals nach Amerika, wo er eine lang andauernde Freundschaft mit einer Amerikanerin schloss. Durch sie traf Stelzer auf Howard Genrich, den damaligen Präsidenten eines Ford Modell T Clubs. Genrich nahm Stelzer bei Besuchen öfter mal zu Treffen der Gemeinschaft mit. Fast jeder aus dem Club besaß einen Ford Modell T – ein viertüriges Modell besaß aber nur einer.

An den Moment, als Dietmar Stelzer dann tatsächlich das Angebot zum Kauf seines lang herbeigesehnten Autos erhielt, kann er sich noch ganz genau erinnern. „Da ist ein alter Mann mit grauen Haaren aufgestanden und hat gesagt, er würde mir seinen verkaufen.“ Die Freude wurde dann aber schnell getrübt, als er den Preis erfuhr: 7.000 Dollar. „Das ist aussichtslos, das kannst du nie bezahlen“, dachte Stelzer. Als er dann das Angebot bekam, den Wagen in Raten abzubezahlen, schöpfte er neue Hoffnung. Nachdem Stelzer 1999 in Deutschland alle Zelte abgebrochen hatte, arbeitete er rund zehn Monate als Oldtimer-Restaurator bei einem Betrieb in Amerika. Sein gutes Verhältnis zu seinem Chef, sein handwerkliches Geschick und auch sein Durchhaltevermögen brachten ihm ein gutes Gehalt, sodass er das Auto nach und nach abbezahlen konnte.

Beinahe wäre Stelzers Traum doch noch geplatzt

Als nur noch 500 Euro fehlten, entschloss er sich wegen familiärer Gründe nach Deutschland zurückzukehren. Der Traum vom Ford Modell T schien auf den letzten Metern geplatzt zu sein. Zum Ende seiner Zeit in Amerika arbeitete Dietmar Stelzer kostenlos für seinen Chef: „Ich bin da noch zehn Tage hingegangen und weil ich das Auto eigentlich schon abgeschrieben habe, habe ich kostenlos mitgearbeitet.“ Völlig perplex war er dann, als sein Chef kurz vor seiner Abreise mit einem Kuvert auf ihn zukam – darin: ein Scheck über 1000 Dollar. „Das war eine wahnsinnige Freude für mich“, erinnert er sich gerne. So konnte er sein Traumauto bezahlen und hatte nun sogar noch Geld übrig, um eine neue Motorhaube zu kaufen.

Jetzt gab es nur noch ein Problem: Stelzer musste das Auto irgendwie nach Deutschland transportieren. Durch glückliche Zufälle konnte er die Verschiffung und sogar einen Kleintransporter organisieren, der ihm das Auto bis vor seine Haustüre lieferte. Das Auto traf im März 2000 bei ihm zu Hause in Bruck ein.

Ford Modell T aus dem Jahr 1925. Foto: Nathalie Schwensfeier

Heute ist Dietmar Stelzers Ford Modell T mit Baujahr und Zulassung 1925 das älteste zugelassene Fahrzeug im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Stelzer selbst ist sogar erst der dritte Besitzer des Autos. Damit er die deutsche Zulassung für sein Auto bekommen konnte, musste er die Blinker und eine Warnblinkanlage nachrüsten. Auf Anfrage fährt er seinen Ford für Hochzeiten, Jubiläen oder sogar die ein oder andere Modenschau mit altem Zeitgeist aus der Garage. Um den Oldtimer überhaupt fahren zu können, musste Stelzer in Amerika spezielle Fahrstunden in Howard Genrichs Ford Modell T nehmen. „Das Auto kann man überall hinstellen, das klaut keiner, weil keiner damit fahren kann“, lacht der 64-Jährige. Er möchte es später seinem Sohn Maximilian vermachen, nur der Motor muss davor noch überholt werden.