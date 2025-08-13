Betrunken und bekifft: Autofahrt endet in Maisfeld bei Neuburg – Füherschein weg

Ein 39-jähriger Autofahrer aus Ingolstadt ist am Dienstagabend auf der Staatsstraße 2035 zwischen Nassenfels und Neuburg von der Fahrbahn abgekommen und in einem Maisfeld gelandet.

Neuburg: Autofahrer landet nach Alkohol- und Cannabiskonsum in Maisfeld

Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg fuhr der Mann gegen 19.33 Uhr in Richtung Neuburg, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts abkam und rund 100 Meter durch ein Maisfeld fuhr. An einer Böschung kam der Wagen zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt, es entstand ein Schaden von rund 2500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest, zudem gab der 39-Jährige an, Cannabis konsumiert zu haben. Ein Alkotest ergab knapp 0,7 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (AZ)