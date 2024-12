Instrument des Jahres: Tuba Christmas in der Fußgängerzone

Weltweit treffen sich jährlich Musiker an Tuba, Euphonium und anderem tiefen Blech und begehen gemeinsam die sogenannte Tuba Christmas. Diese aus den USA stammende Idee bringt die Städtische Sing- und Musikschule am Montag, 16. Dezember auch in die Ingolstädter Fußgängerzone. Initiator Maximilian Grimm, Lehrkraft für tiefes Blech an der Schule, bringt seine Schülerinnen und Schüler, aber auch Kollegen und andere Tuba-Begeisterte in die Ingolstädter Innenstadt und präsentiert ein ganz besonderes Weihnachtskonzert. Damit kommt das Jahr der Tuba auch hier zu einem festlichen Ende.

Das Konzert in Ingolstadt würdigt die Tuba als Instrument des Jahres 2024

2024 wurde die Tuba zum Instrument des Jahres erkoren, genau 50 Jahre nach der ersten Tuba Christmas am Rockefeller Center in New York. Mit dieser Aktion feiert die Simon-Mayr-Sing und Musikschule die Tuba auf ganz besondere Weise und hofft darauf, auch in Ingolstadt eine neue Tradition ins Leben rufen zu können. Die Veranstaltung beginnt am Montag, 16. Dezember, um 18 Uhr auf Höhe des ehemaligen Kaufhofs in der Ludwigstraße. Alle Musiker an Tuba, Euphonium, Bariton, Tenorhorn oder auch Sousaphon sind herzlich willkommen mitzumachen. Noten werden zur Verfügung gestellt, nur Notenständer und Licht müssen mitgebracht werden. (AZ)