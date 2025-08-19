Icon Menü
Umstrittener Mobilfunkmast in Rohrenfels wird gebaut

Rohrenfels

Umstrittener Mobilfunkmast in Rohrenfels wird gebaut

Nach acht Jahren kontroverser Diskussion wurde das umstrittene Bauvorhaben nun auf einer Ackerfläche oberhalb von Ergertshausen genehmigt. Für die Gegner steht die Anlage immer noch zu nahe am Dorf.
Von Reinhard Köchl
    • |
    • |
    • |
    Der geplante Standort für den Mobilfunkmasten (roter Punkt) liegt oberhalb des Ortsteils Ergertshausen (rechts).
    Der geplante Standort für den Mobilfunkmasten (roter Punkt) liegt oberhalb des Ortsteils Ergertshausen (rechts). Foto: Reinhard Köchl

    Es ist ein Kompromiss. Und der vorläufige Abschluss einer achtjährigen Debatte um den idealen Standort, die Gefahr von Mobilfunkstrahlen und das immer größere Bedürfnis der Bevölkerung nach einem soliden Handyempfang im Gemeindegebiet. „Wir haben es uns wirklich nicht leicht gemacht“, betont Rohrenfelsʼ Zweiter Bürgermeister Helmut Hartmann (Freie Wähler). „Es war eine schwere Geburt. Aber wir hatten am Schluss gar keine andere Möglichkeit mehr, wenn wir tatsächlich verhindern wollen, dass das Ding irgendwann auf ein Privatdach mitten im Ort kommt.“

