Schulausbau am Englischen Garten: Sind 16 Millionen für die Erweiterung gerechtfertigt?

Eines ist in Sachen Schulausbau in Neuburg unstrittig: Die Grundschule und die Mittelschule am Englischen Garten müssen dringend saniert und erweitert werden. In welchem Ausmaß das passieren soll und mit welchen Kosten die Erneuerungen verbunden sein dürfen, darüber gehen die Meinungen im Stadtrat aber stark auseinander. Der zuständige Sachgebietsleiter im Hochbauamt, Alexander Regler, legte dem Gremium am Dienstagabend ein Bauprogramm mit 18 Klassen für die Grundschule und 28 Klassen für die Mittelschule vor. Die voraussichtlichen Gesamtkosten bis zur Fertigstellung im Jahr 2031: 16 Millionen Euro.

Anika Zidar Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mittelschule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Alexander Regler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis