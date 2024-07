Fußballer in Wagenhofen werden während des Spiels beklaut

Erneut haben Diebe während eines Fußballspiels in Umkleidekabinen zugeschlagen. Wie die Polizei Neuburg berichtet, haben die Täter am Mittwoch in Wagenhofen etwa 400 Euro Bargeld gestohlen. Während die Partie zwischen 18.30 Uhr und 20.15 Uhr lief, durchsuchten Unbekannte die Taschen der Spieler nach Geldbörsen und leerten diese. In den vergangenen Monaten sind immer wieder Spieler regionaler Vereine in Umkleidekabinen, unter anderem in Ehekirchen und (AZ)

Wagenhofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Umkleide Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fußballverein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis