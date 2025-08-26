Wasserwirtschaftsamt: Hütte mit Hakenkreuz beschmiert – Polizei Neuburg ermittelt

Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt ist die Hütte des Wasserwirtschaftsamtes Ingolstadt in Lichtenau beschmiert worden. Wie die Polizei Neuburg berichtet, brachten die bislang unbekannten Täter an der Hütte im Mandlweg ein Hakenkreuzsymbol und weitere Schriftzüge an.

Hakenkreuz-Graffiti: Schaden von 200 Euro – Polizei Neuburg sucht nach Hinweisen

Es entstand ein Schaden von ungefähr 200 Euro. Am Montagvormittag wurde Anzeige bei der Polizei erstattet. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)