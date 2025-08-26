Icon Menü
Unbekannte beschmieren Hütte mit Hakenkreuz – Polizei bittet um Zeugenhinweise

Weichering

Wasserwirtschaftsamt: Hütte mit Hakenkreuz beschmiert – Polizei Neuburg ermittelt

Unbekannte beschmieren eine Hütte des Wasserwirtschaftsamtes Ingolstadt in Lichtenau mit rechtsextremen Symbolen. Polizei sucht nach Hinweisen.
    • |
    • |
    • |
    Unbekannte beschmieren eine Hütte des Wasserwirtschaftsamtes.
    Unbekannte beschmieren eine Hütte des Wasserwirtschaftsamtes. Foto: Augsburger Allgemeine (Symbolbild)

    Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt ist die Hütte des Wasserwirtschaftsamtes Ingolstadt in Lichtenau beschmiert worden. Wie die Polizei Neuburg berichtet, brachten die bislang unbekannten Täter an der Hütte im Mandlweg ein Hakenkreuzsymbol und weitere Schriftzüge an.

    Hakenkreuz-Graffiti: Schaden von 200 Euro – Polizei Neuburg sucht nach Hinweisen

    Es entstand ein Schaden von ungefähr 200 Euro. Am Montagvormittag wurde Anzeige bei der Polizei erstattet. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)

