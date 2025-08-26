Icon Menü
Unbekannter Fahrer rammt Friedhofsmauer in Weichering – Polizei sucht Zeugen

Weichering

Autofahrer fährt gegen Friedhofsmauer – Polizei sucht nach Zeugen

Ein bislang Unbekannter fährt gegen die Friedhofsmauer in Weichering und verursacht einen Schaden von 8000 Euro. Die Polizei Neuburg ermittelt.
    Unbekannter Fahrer fährt gegen Friedhofsmauer in Weichering 
    Unbekannter Fahrer fährt gegen Friedhofsmauer in Weichering  Foto: Annegret Döring (Symbolbild)

    In der Nacht vom 20. August auf den 21. August hat ein bislang unbekannter Autofahrer die Friedhofsmauer in der Ingolstädter Straße in Weichering angefahren. Wie die Polizei Neuburg berichtet, fuhr der Unbekannte gegen die Ecksäule der Friedhofsmauer, die dadurch zum Teil einstürzte.

    Weichering: Mauer am Friedhof angefahren, Schaden von 8000 Euro – Polizei sucht Zeugen

    Es entstand ein Schaden von ungefähr 8.000 Euro. Montagvormittag wurde Anzeige bei der Polizei erstattet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)

