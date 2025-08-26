Autofahrer fährt gegen Friedhofsmauer – Polizei sucht nach Zeugen

In der Nacht vom 20. August auf den 21. August hat ein bislang unbekannter Autofahrer die Friedhofsmauer in der Ingolstädter Straße in Weichering angefahren. Wie die Polizei Neuburg berichtet, fuhr der Unbekannte gegen die Ecksäule der Friedhofsmauer, die dadurch zum Teil einstürzte.

Weichering: Mauer am Friedhof angefahren, Schaden von 8000 Euro – Polizei sucht Zeugen

Es entstand ein Schaden von ungefähr 8.000 Euro. Montagvormittag wurde Anzeige bei der Polizei erstattet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)