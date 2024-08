Unbekannter fährt in Gartenzaun und flieht – 5000 Euro Schaden

In Neuburg ist es am frühen Freitagmorgen zu einem Unfall mit Sachschaden gekommen – die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Zwischen 6 Uhr und 6.45 Uhr hat ein Unbekannter in der Johannes-Zwanzger-Straße einen Gartenzaun samt Hecke angefahren und anschließend die Flucht ergriffen.

LKW rammt Gartenzaun: Polizei sucht Zeugen nach Unfall in Neuburg

Anwohner konnten im genannten Zeitraum unter anderem einen weißen Sattelzug mit polnischem Kennzeichen und einen blauen Sattelzug, ebenfalls mit polnischer Zulassung beobachten. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Vermutlich wurde er durch einen LKW verursacht, welcher im Wohngebiet rangierte. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 in Verbindung zu setzen. (AZ)