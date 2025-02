Unbekannter stiehlt 220 Liter Diesel aus Bagger

Ein bislang unbekannter Täter hat in Pförrung im Landkreis Eichstätt rund 220 Liter Diesel im Wert von 330 Euro aus dem Tank eines Baustellenbaggers gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, muss sich die Tat zwischen dem 12. Februar und 17. Februar ereignet haben. Damit der unbekannte Täter an den Kraftstoff gelangen konnte, beschädigte er zuvor den abgeschlossenen Tankdeckel und verursachte dadurch noch einen Schaden in einer Höhe von rund 150 Euro.

Polizei Beilngries sucht Zeugen des Diesel-Diebstahls

Die Polizeiinspektion Beilngries hat in diesem Zusammenhang nun die Ermittlungen gegen einen bislang unbekannten Täter aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 08461/64030. (AZ)