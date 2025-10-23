16-Jähriger überschlägt sich mit seinem Ellenator

Ein 16-Jähriger aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat sich Mittwochfrüh in Stengelheim mit seinem dreirädrigen Ellenator überschlagen.

Der 16-jährige Fahrer des Ellenators wurde bei dem Unfall in Stengelheim leicht verletzt

Wie die Polizei mitteilt, war der Jugendliche gegen 6.25 Uhr auf der Kehrhofstraße in nordöstlicher Richtung unterwegs. Dabei kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab und prallte gegen ein geparktes vierrädriges Leichtkraftrad. Anschließend überschlug sich der 16-Jährige mit seinem Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen.

Er konnte sich nach Angaben der Polizei selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und kam anschließend mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 13.000 Euro. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Unter- und Obermaxfeld sicherten die Unfallstelle ab. (AZ)