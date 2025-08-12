Icon Menü
Unfall auf A9 Richtung München: Sattelzug kollidiert mit Auto – hohe Schäden

Rohrbach/Pfaffenhofen

A9 Richtung München: Linke Spur nach Unfall mit Sattelzug eine Stunde gesperrt – Fahrer schläft ein

Auf der A9 in Richtung München kracht ein 54-Jähriger in einen Sattelzug. Die linke Spur bleibt eine Stunde gesperrt. Zudem entsteht ein hoher Schaden.
    Nach einem Unfall mit einem Sattelzug ist die linke Spur der A9 Richtung München eine Stunde gesperrt.
    Nach einem Unfall mit einem Sattelzug ist die linke Spur der A9 Richtung München eine Stunde gesperrt. Foto: Heiko Rebsch, dpa (Symbolbild)

    Auf der A9 Richtung München ist es am Montagmorgen zu einem Unfall mit stundenlanger Sperrung gekommen. Gegen 5.45 Uhr war ein 54-jähriger Autofahrer aus Köln offenbar übermüdet unterwegs. Etwa 1,5 Kilometer nach dem Parkplatz Rohrbach-Ottersried geriet er vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen.

    A9 Richtung München: Unfall mit Sattelzug sorgt für Sperrung der linken Spur

    Nach Angaben der Verkehrspolizei Ingolstadt stieß die rechte Front seines Opel Cascada gegen das linke Heck eines Sattelzuges, den ein 59-jähriger Kraftfahrer aus Dresden steuerte. Der Opel kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der linke Fahrstreifen in Richtung München blieb für etwa eine Stunde gesperrt. Es entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro. (AZ)

