Unfall bei Oberhausen: 43-Jährige überschlägt sich mit Auto

Ein entgegenkommendes Fahrzeug brachte eine Autofahrerin im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen so sehr aus der Fassung, dass sie mit ihrem Auto verunglückte. Die 43-Jährige war laut dem Polizeibericht am Donnerstagnachmittag gegen 15.15 Uhr mit ihrem Auto auf der Kreisstraße ND 31 in Richtung Oberhausen unterwegs.

Auto überschlägt sich nach Zusammenstoß mit Leitplanke

Als ihr zwischen Straß und Oberhausen nach einer Rechtskurve ein landwirtschaftliches Fahrzeug entgegenkam, erschrak die Frau und geriet mit ihrem Wagen ins Schleudern. Sie prallte gegen die linke Leitplanke und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich der Wagen der 43-Jährigen an einer Böschung.

Die Frau konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro.