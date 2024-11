Unfall in Stengelheim: Zwei Autos prallen an Kreuzung zusammen

Eine 36-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße ND 13 leicht verletzt worden. Laut Angaben der Polizei war gegen 7.30 Uhr ein 39-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Aichach-Friedberg von der Kehrhofstraße kommend in Richtung Staatsstraße 2042 unterwegs.

Autofahrerin verletzt nach Unfall in Königsmoos-Stengelheim

An der Kreuzung übersah der Autofahrer die vorfahrtsberechtigte 36-Jährige, die von Altmannstetten kommend in Richtung Stengelheim unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß zog sich die Frau leichte Verletzungen zu. Sie begab sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung. Der 39-Jährige blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. (AZ)