Radfahrer prallt am Schloss Grünau mit Auto zusammen

Am Dienstagmorgen ist am Kreisverkehr bei Grünau ein Unfall passiert. Gegen 10 Uhr war ein 48 Jahre alter Mann aus Ingolstadt auf seinem Fahrrad auf dem Radweg der Staatsstraße 2043 zwischen Bergheimer Staustufe und Schloss Grünau unterwegs.

Radunfall bei Grünau: Ingolstädter Radfahrer verletzt

Der Radfahrer näherte sich gerade dem Kreisel, als vom Parkplatz ein 56 Jahre alter Mann mit seinem Auto in den Kreisverkehr einfahren wollte. Der Autofahrer hatte Vorfahrt, doch der Radfahrer überquerte die Fahrbahn und touchierte die Fahrzeugfront des Autos. Dabei kam er zu Fall und stürzte zu Boden.

Der Radfahrer wurde mittelschwer verletzt, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Auto und am Fahrrad entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 6000 Euro. (AZ)