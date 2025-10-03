71-Jährige nimmt 90-Jährigen in Schrobenhausen die Vorfahrt: Es kracht

In Schrobenhausen hat es einen Unfall zwischen zwei Rentnern gegeben. Eine 71-jährige Schrobenhausenerin wollte mit ihrem Mercedes von der Eichendorffstraße nach rechts in die Hörzhausener Straße einbiegen. Hierbei übersah sie einen 90-Jährigen, der mit seinem Seat von links kam. Der Senior hätte Vorfahrt gehabt, doch es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer des Seats sowie das 9-jährige Kind auf dem Beifahrersitz blieben unverletzt. Die Unfallfahrerin zog sich durch den Vorfall eine Prellung an der Stirn zu und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge musste abgeschleppt werden. (AZ)

Barbara Wild

86529 Schrobenhausen

Unfall