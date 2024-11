Bauarbeiter stürzt in Schrobenhausen sieben Meter in die Tiefe

Auf einer Baustelle in Schrobenhausen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) hat es am Samstagmittag einen Unfall gegeben. Ein 42-jähriger Bauarbeiter ist laut Informationen der Polizei etwa sieben Meter in die Tiefe gestürzt. Der Mann schwebt derzeit nicht in Lebensgefahr.

42-Jähriger stürzt auf Baustelle sieben Meter in die Tiefe

Der Sturz geschah auf einer Baustelle in der Augsburger Straße in Schrobenhausen. Bei dem Unfall brach sich der 42-Jährige mehrere Knochen. Derzeit ist noch unklar, wie es zu dem Sturz kommen konnte. Jedoch gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Aktuell ermittelt die Polizei. (mit dpa)