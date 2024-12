Unfall in Weichering: Autofahrerin kollidiert mit Gartenmauer

In Weichering ist es am Dienstag gegen 7.25 Uhr zu einem Unfall gekommen. Laut Angaben der Polizei befuhr eine 24-jährige Frau aus Weichering mit ihrem Auto die Ringstraße. Im weiteren Verlauf wollte sie nach rechts in die Windener Straße einbiegen. Während des Abbiegens kam ihr ein weißer Transporter entgegen, der nach bisherigem Erkenntnisstand zu weit mittig in der Fahrbahn fuhr. Die junge Frau musste infolgedessen nach rechts ausweichen und kollidierte mit einer Gartenmauer.

Unfall in Weichering: Fahrer eines weißen Transporters gesucht

Laut Polizei entfernte sich der Fahrer des weißen Transporters, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Vom flüchtigen Fahrzeug ist bekannt, dass es sich um einen weißen Transporter mit SOB-Kennzeichen handelt. Am Fahrzeug der 24-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro. Hinweise werden unter Telefon 08431/67110 erbeten. (AZ)