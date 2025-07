Unfallflucht auf Parkplatz am Weicheringer See – hochwertiges Auto angefahren

In Weicherich ist es Mittwoch ein hochwertiges Auto angefahren worden. Der Wagen war auf einem Parkplatz abgestellt.

Unbekannter fährt geparktes Auto an und flüchtet – die Polizei Neuburg sucht Zeugen

Am Mittwochabend wurde auf dem Parkplatz am Weicheringer See in Lichtenau ein schwarzer Mercedes beschädigt. Das Fahrzeug war dort zwischen 18.30 Uhr und 21 Uhr abgestellt. Als der Besitzer zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden an der hinteren Stoßstange in Höhe von rund 1500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zum Unfallverursacher – Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 08431/6711-0 zu melden. (AZ)