Unfallflucht mit unbekanntem Unfallort

Eine 44-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat am Mittwochnachmittag Anzeige wegen einer Unfallflucht erstattet, allerdings ist der mögliche Unfallort noch unklar. Wie die Polizei mitteilt, befand sich die 44-Jährige am 17. Dezember in der Zeit von 15.30 Uhr bis 16.45 Uhr beim Einkaufen in einem Drogeriemarkt in der Bürgermeister-Götz-Straße in Schrobenhausen. In dieser Zeit war ihr schwarzer Seat auf dem Parkplatz abgestellt.

Der genaue Unfallort ist laut Polizei noch unbekannt

Am Tag darauf stand die Frau mit ihrem Fahrzeug in der Zeit von 12 Uhr bis 12.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Industriestraße in Hohenwart. Bei ihrer Rückkehr stellte die Frau einen erheblichen Schaden an der gesamten rechten Fahrzeugseite fest. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Als mögliche Unfallorte benannte die 44-Jährige beide Parkplätze. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 entgegen. (AZ)