Unfallflucht nach 4000 Euro Schaden

Am Donnerstagnachmittag zwsichen 14:35 und 14:55 Uhr hat in Beilngries ein Unbekannter einen Schaden in Höhe von 4000 Euro verursacht. Dabei wurde ein geparktes Auto angefahren, wodurch dessen linke Fahzeugseite beschädigt wurde.

Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt vom Tatort

Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne den Unfall zu melden. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Beilngries unter 08461/6403-0 entgegen. (AZ)