Unbekannter fährt geparkten Pkw an und flüchtet

Am Montagvormittag wurde in der Neuburger Straße in Karlshuld ein weißer VW Up angefahren, ohne dass sich der Unfallverursacher um den Schaden kümmerte. Wie die Polizei mitteilt, war das Fahrzeug in der Zeit zwischen 11.35 Uhr und 11.58 Uhr am Straßenrand geparkt.

Polizei Neuburg sucht Zeugen der Unfallflucht in Karlshuld

Als die Besitzerin wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie einen Schaden am linken Außenspiegel fest. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 250 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 entgegen. (AZ)