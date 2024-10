Im Gegenverkehr Spiegel angefahren und geflüchtet

Ein bislang unbekannter Fahrer eines blauen Audi SUV hat am Dienstagabend in der Ostendstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war dort gegen 18.40 Uhr eine 25-jährige Autofahrerin aus Neuburg in Richtung Grünauer Straße unterwegs. Kurz vor der Danzinger Straße kam ihr der blaue Audi entgegen, der an geparkten Fahrzeugen vorbeifuhr. Dabei streifte er den Außenspiegel der 25-Jährigen.

Unfallverursacher kümmert sich nicht um den Schaden

Der Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Der Audifahrer fuhr nach dem Unfall weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)