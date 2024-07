Polizei sucht Zeugen: Wer hat den VW Caddy angefahren?

Am Samstagvormittag zwischen neun und zehn Uhr wurde in der Neuburger Weinstraße ein geparktes Auto beschädigt. Der rote VW Caddy war in einer Schrägparkerbucht geparkt, als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen den rechten Aussenspiegel fuhr und diesen beschädigte. Es entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro.

Unfallflucht in Neuburger Weinstraße: Polizei sucht Zeugen

Der Verursacher meldete den Unfall bislang nicht, sondern fuhr einfach weiter. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)