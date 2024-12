Mehrere Unfallfluchten in Neuburg

Erneut beschäftigen zwei Fälle von Unfallflucht die Neuburger Polizei. Am Montagnachmittag wurde in der Hirschenstraße ein weißer Audi E-Tron angefahren. Das Fahrzeug war dort in der Zeit von 15.30 Uhr bis 15.35 Uhr am Fahrbahnrand in Richtung Spitalplatz abgestellt. Als die Besitzerin wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie einen Schaden am linken Radkasten fest. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Neuburger Polizei sucht Zeugen für die Unfallfluchten in Neuburg

Über das Wochenende wurde in der Spitalstraße ein blauer Renault Clio angefahren. Der Renault war auf dem Parkplatz eines Wohnanwesens abgestellt. Montagvormittag wurde von der Besitzerin ein Schaden auf der linken Fahrzeugseite festgestellt. Die Schadenshöhe beläuft sich hier auf 500 Euro. Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 entgegen. (AZ)