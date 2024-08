Milena Lichtblau und ihr Kult-Fiat in der Farbe pistazie

Wenn es ein Auto gibt, dem die Herzen zufliegen, dann ist es wohl der Fiat 500. In neun von zehn Sichtungen sitzt eine Frau am Steuer - nicht nur, weil groß gewachsene Männer kaum in den kleinen, knuffigen Flitzer hineinpassen oder zumindest nicht bequem sitzen können. Nein, der Fiat 500 ist einfach ein Frauen-Liebling. So klein, so freundlich, so übersichtlich - und mit Faltdach. Bei Milena Lichtblau aus Unterhausen und ihrem originalen Fiat 500 F (otto bulloni) im Farbton Pistazie aber, ist diese Auto-Fahrerin-Beziehung besonders passend.

