Ein 24-jähriger Mann aus Ehekirchen hat am Donnerstag zwischen 5.50 Uhr und 18.40 Uhr sein Auto am Parkplatz des Bahnhofs Unterhausen geparkt. In diesem Zeitraum wurde das Auto durch einen bislang Unbekannten beschädigt, teilt die Polizei mit. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Zeugenhinweise werden unter Telefon 08431/67110 erbeten. (AZ)

