Der Duft von Weihnachen zieht durch Unterhausen

Der Unterhausener Weihnachtsmarkt hat am Wochenende unzählige Besucher in das beschauliche Hüttendorf hinter dem Feuerwehrhaus gelockt. Der wolkenlose Himmel und Temperaturen, bei denen sich der Glühwein lohnt, bescherten den Veranstaltern am Samstag einen äußerst erfolgreichen Start.

Bereits kurz nach der Eröffnung herrschte bei den letzten Sonnenstrahlen des Tages reges Treiben in den engen Gässchen des Marktes, auf dem rund 20 Aussteller ihr Kunsthandwerk feilboten und unzählige Bratwurstsemmeln und Glühweintassen über die Theken gingen. Die Blaskapelle Sinning sorgte musikalisch für weihnachtliche Stimmung, was besonders die Kinder freute, die vor der Bühne tanzten. Die kamen ohnehin voll auf ihre Kosten, sei es bei den Kutschfahrten durch Unterhausen oder dem Besuch zweier Alpakas.

Icon Vergrößern Der Unterhausener Weihnachtsmarkt hat am Wochenende hunderte Besucher in das beschauliche Hüttendorf hinter dem Feuerwehrhaus gelockt. Foto: Matthias Schwark Icon Schließen Schließen Der Unterhausener Weihnachtsmarkt hat am Wochenende hunderte Besucher in das beschauliche Hüttendorf hinter dem Feuerwehrhaus gelockt. Foto: Matthias Schwark

Dementsprechend zufrieden zeigten sich auch die Veranstalter. „Wir sind jedes Jahr wieder begeistert, aber ich denke, der Unterhausener Weihnachtsmarkt hat mittlerweile auch einen gewissen Namen in der Region“, sagte Organisator Markus Edenhofer. Rund 100 Leute aus der Dorfgemeinschaft seien zwei Tage lang im Einsatz, allerdings lohne sich der große Aufwand auch. Den gesamten Erlös spendet der Verein „Weichnachtsmarkt Unterhausen“ nämlich karitativen und sozialen Zwecken, seit dem ersten Markt bereits insgesamt weit 100.000 Euro.

Weitere Fotos vom Weihnachtsmarkt gibt es online unter neuburger-rundschau.de.

