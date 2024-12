Adventskonzert in der Pfarrkirche geplant

Eine besinnliche Stunde mit Liedern und Texten zum Advent ist am Wochenende in Untermaxfeld geplant. Die Sängerinnen Erna Dirschinger aus Buchdorf und ihre Schwägerin Ida Rau sowie Thomas Höchtl an der Orgel gestalten am Sonntag, 8. Dezember, um 18 Uhr ein Adventskonzert in der katholischen Pfarrkirche St. Joseph in Untermaxfeld. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Im Anschluss bietet der Pfarrgemeinderat Glühwein und Kinderpunsch am Pfarrheim an, um den Abend ausklingen zu lassen. (AZ)