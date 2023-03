Als die Untermaxfelder Wehr ein eingeklemmtes Kind rettete

Plus 21 Mal rückte die Feuerwehr aus dem Donaumoos vergangenes Jahr aus. Nicht einmal die Hälfte der Einsätze waren Brände und Unfälle. Für einen Aktiven gab es einen Ehrentitel.

Zum neuen Ehrenkommandanten der Feuerwehr Untermaxfeld ist Karl Klink ernannt worden. Der heute 61-Jährige war ab 1981 zunächst elf Jahre als Vize-Kommandant tätig und 24 Jahre als Kommandant bis 2016, insgesamt also 35 Jahre.