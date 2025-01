„Wilder“ Faschingsball in der Donaumooshalle

Am Samstag, 25. Januar, verwandelt sich die Donaumooshalle wieder in eine bunte Bühne für alle Faschingsbegeisterte aus der Region. Die Vorbereitungen für die Veranstaltung laufen über Wochen hinweg, dieses Jahr haben sich die Verantwortlichen der TSG Untermaxfeld und des Schützenvereins Hubertus Untermaxfeld auf das Motto „Wilder Westen“ geeinigt. Dementsprechend wird auch die Halle dekoriert. Zum Faschingsball werden auch die Eggspatzen kommen und ihr Showprogramm zeigen. Die Veranstalter laden alle Faschingsfreunde ein. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt an der Abendkasse beträgt 11,50 Euro. Günstigere Karten im Vorverkauf gibt es über die Social-Media-Seiten der TSG-Untermaxfeld auf Instagram und Facebook. (AZ)