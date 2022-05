Unterstall

Die neue Bayerische Maikönigin kommt aus Unterstall

Plus Drei Jahre war Magdalena Rupp in Amt und Würden. Nun steht ihre Nachfolgerin fest. Noch bleibt es geheim, wer die künftige Regentin ist. Ein paar Hinweise gibt es aber schon.

Von Andrea Hammerl

Magdalena Rupps Amtszeit als Bayerische Maikönigin geht als Rekord in die Annalen der Maibaumfreunde Neuburg-Schrobenhausen mit Lechgebiet ein. Coronabedingt ist sie seit drei Jahren in Amt und Würden und wird noch zwei weitere Jahre als Vizemaikönigin dranhängen. „Das hatten wir noch nie“, sagt Maibaumfreunde-Vorsitzender Egbert Wagner, denn üblicherweise wird jährlich eine neue Maikönigin gekrönt. Doch da er damit rechnet, dass es wie in den beiden vergangenen Jahren auch für die neue Königin erst mal weniger Auftritte geben wird, die Maibaumfreunde ihr aber eine schöne Amtszeit mit möglichst vielen interessanten Termine wünschen, ist die Nachfolgerin gleich für zwei Jahre engagiert worden.

