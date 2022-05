In Unterstall soll ein Haus mit sechs Wohnungen entstehen

Ein Haus mit insgesamt sechs Wohneinheiten und Garagen - das soll in Unterstall entstehen. Im Bergheimer Ortsteil gibt es bisher kein vergleichbares Wohngebäude.

In Unterstall könnte bald ein Haus mit insgesamt sechs Wohneinheiten und Garagen entstehen. Konkret befindet sich das Grundstück zwischen dem Ortsring 35 und 41. Über eine entsprechende Bauvoranfrage sprach der Gemeinderat Bergheim in seiner jüngsten Sitzung. Nach Aussage von Bürgermeister Tobias Gensberger gibt es in Unterstall bisher kein vergleichbares Wohngebäude.

Unterstall: Pläne für Haus mit insgesamt sechs Wohneinheiten und Garagen

Den Plänen zufolge sollen vier Wohnungen mit je 80 Quadratmetern und zwei Wohnungen mit je 50 Quadratmetern errichtet werden. Hinzu kommen insgesamt 16 Stellplätze. Zudem besagt eine Satzung der Gemeinde Bergheim, dass bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als drei Wohneinheiten ein ausreichend großer Spielplatz anzulegen ist. Das Gremium stimmte dem Vorhaben mehrheitlich zu. (lagad)