Nach Gewitter: Feuerwehren rund um Neuburg voll im Einsatz

Überraschend schwere Unwetter sind am Montagmorgen über den Kreis Neuburg-Schrobenhausen hinweggezogen. War das Wetter am Wochenende noch sommerlich-heiß bei Temperaturen um die 30 Grad, ist es zum Wochenstart deutlich abgekühlt. Der abrupte Wetterwechsel hat selbst Experten überrascht. Kaum ein Wetterdienst hatte am Vortag derart schwere Gewitter mit so starken Regenmengen vorhergesagt.

Unwetter überrascht Neuburg: Lothar Schleicher analysiert Blitzphänomen

Los ging es mit dem Unwetter im Süden von Neuburg am Montagmorgen gegen 6:30 Uhr. Von Südwesten war aus den Landkreisen Donau-Ries und Augsburg eine Gewitterzelle herangezogen, die mit mehr als 2000 Blitzen in einer halben Stunde sehr stark ausfiel. Gegen 7 Uhr erreichte das Unwetter rund um Neuburg seinen Höhepunkt, da waren besonders viele Blitze auch im Westen und Norden von Neuburg zu verzeichnen. Doch im Südwesten des Landkreises zogen immer neue Unwetter auf, rund um die Ehekirchener Ortsteile Ambach und Hollenbach schlugen auch zwischen 8 und 8:30 Uhr noch einmal sehr viele Blitze ein.

Der Neuburger Lothar Schleicher ist Meteorologe an der Wehrtechnischen Dienststelle für Luftfahrzeuge und Luftfahrtgerät der Bundeswehr in Manching (WTD 61). Besonders bemerkenswert findet er, dass bei den Unwettern unerwartet viele Blitze niedergegangen sind. „Es waren mehrere Gewitterzonen, die hier miteinander interagiert haben. Sie sind im Süden von Neuburg aufeinander getroffen und haben sich regelrecht gegenseitig gepusht.“ Da die Windgeschwindigkeiten im Unwettergebiet sehr gering gewesen seien, konnten die Gewitter kaum weiterziehen. Eine große Unwetterzelle hat sich im Süden von Neuburg festgesetzt.

Icon Vergrößern Ein Bild, an das sich Neuburger in dieser Woche gewöhnen müssen: Bedeckter Himmel über der Altstadt. Nach dem sommerlichen Wochenende ist es in dieser Woche regnerisch. Foto: Andreas Zidar (Archiv) Icon Schließen Schließen Ein Bild, an das sich Neuburger in dieser Woche gewöhnen müssen: Bedeckter Himmel über der Altstadt. Nach dem sommerlichen Wochenende ist es in dieser Woche regnerisch. Foto: Andreas Zidar (Archiv)

Gewitter über Landkreis Neuburg-Schrobenhausen: Feuerwehren im Dauereinsatz

Schleicher selbst hatte am Wochenende zunächst nur Hinweise auf mögliche kleinere Gewitter entdeckt und war von den Ausmaßen am Montagmorgen auch überrascht. Warum das Unwetter so schwierig vorherzusagen war, erklärt er folgendermaßen: „Die Grundvoraussetzungen für Unwetter waren gegeben: große, feuchtwarme Luftmassen über der Region. Kommt hier in der Wetterlage ein kleines Zusatzereignis hinzu, reagieren die labilen Luftmassen und es kommt zum Gewitter. Offenbar haben die Wetterdienste dieses Zusatzereignis in ihre Vorhersagen nicht miteinkalkuliert.“

Überrascht wurden am Montagmorgen auch die Feuerwehren im westlichen Landkreis. Sie waren den ganzen Vormittag über in vielen Einsätzen beschäftigt, wie Kreisbrandrat Stefan Kreitmeier auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt.

Weitere Details zur Lage nach den Unwettern lesen Sie in Kürze bei uns.