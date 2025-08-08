Die Radler kommen! Tausende feiern das Finale der BR-Radltour

Was für ein Erlebnis! Schon eine halbe Stunde vor der großen Ankunft ist die Anspannung in der Neuburger Innenstadt greifbar. Hunderte Zuschauer haben sich an guten Aussichtspunkten in der Innenstadt verteilt. Der Blick ist immer Richtung Donaubrücke gerichtet. Denn von Ried werden in wenigen Augenblicken 1000 Radler in die Stadt einfallen. In Neuburg wollen sie gemeinsam das große Finale der BR-Radltour feiern. Und dann endlich: am Horizont wie ein sich schnell bewegender Bienenschwarm erreicht der Tross Neuburg.

Anna Hecker Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86633 Neuburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

BR Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis