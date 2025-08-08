Icon Menü
Unzählige Radler feiern beim mitreißenden Finale der BR-Radltour in Neuburg

Neuburg

Die Radler kommen! Tausende feiern das Finale der BR-Radltour

Nach mehreren Etappen endet die BR-Radltour am Freitag in Neuburg an der Donau. Mit Empfang, DJs und einem Kamrad-Konzert geht die Großveranstaltung zu Ende.
Von Anna Hecker
    1000 Radler kamen zum Finale der BR-Radltour über Ried nach Neuburg. Der Tross wurde von mindestens ebenso vielen begeisterten Zuschauern mit Jubelrufen empfangen.
    Foto: Winfried Rein

    Was für ein Erlebnis! Schon eine halbe Stunde vor der großen Ankunft ist die Anspannung in der Neuburger Innenstadt greifbar. Hunderte Zuschauer haben sich an guten Aussichtspunkten in der Innenstadt verteilt. Der Blick ist immer Richtung Donaubrücke gerichtet. Denn von Ried werden in wenigen Augenblicken 1000 Radler in die Stadt einfallen. In Neuburg wollen sie gemeinsam das große Finale der BR-Radltour feiern. Und dann endlich: am Horizont wie ein sich schnell bewegender Bienenschwarm erreicht der Tross Neuburg.

