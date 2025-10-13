Uraufführung "Das Jahr ohne Sommer" verlangt Publikum viel Optimismus ab

Seit Mary Shelleys visionärem Roman „Frankenstein oder Der moderne Prometheus“ (1818) wissen wir: die zu allem fähige Kreatur ist nicht das Monster, das der Wissenschaftler in seiner Hybris erschafft, sondern er selbst. Es gab seitdem noch so manche Horrorvorstellung über gewissenlose Forscher, welche bei ihrer Arbeit jegliche Moralvorstellung außer Acht lassen, und den gefährlichen Missbrauch wissenschaftlicher Möglichkeiten, aber längst läuft die Wirklichkeit der Fantasie den Rang ab. Mittlerweile müssen wir bei Betrachtung all dessen, was wir über die Zuspitzung der globalen Krise und das Schicksal der Menschheit erkennen können, feststellen: das ultimative Monster ist die Zukunft.

Das denkt offenbar auch Anna Gschnitzer, die Autorin des Stücks „Das Jahr ohne Sommer“, das im Auftrag des Stadttheaters Ingolstadt entstand, und jetzt im kleinen Haus seine gefeierte Uraufführung erlebte. Genauso wissen es im Innersten die kläglichen Helden ihres Stückes, Zeitgenossen, die in einem heißen Sommer an einem vermeintlichen safe space zusammentreffen. Was sich daraus entspinnt, verlangt dem Publikum eine gehörige Portion Optimismus beim Blick auf die eigene drohende Zukunft ab.

Fünf Protagonisten ringen im Stadttheater Ingolstadt mit dem „Jahr ohne Sommer“

Jeder der Fünf bringt im Gepäck sein Quantum Seelenlast mit, das sich im Laufe der gemeinsamen Arbeit an einem Kunstprojekt mehr oder weniger deutlich bemerkbar machen wird. Bei der kreativen Gruppenarbeit geht es um das Titel gebende Jahr ohne Sommer – 1816. Geprägt von einem vorausgegangenen Vulkanausbruch in Indonesien, der das Klima und in der Folge die Weltordnung dramatisch ins Wanken bringt, wie man heute weiß, und ein wenig auch um Shelleys Roman. Alles Fakten, alle kennen sie, alle wissen es und können es weiterdenken. Was also folgt daraus?

Die Inszenierung dieser düsteren Zukunftsvision ist mit Renate Knollmann, Richard Putzinger, Victoria Voss, Chen Emilie Yan und Matthias Zajgier trefflich besetzt. Regisseur Alexander Nerlich weiß die fünf Einzelschicksale unaufdringlich zu führen und die finalen (Natur)Gewalten so zu lenken, dass die Geschichte nicht zu plakativ oder naiv erscheint. Dennoch: Kann ein Stück, dessen Botschaft letztlich lautet „Hier ist nix mehr zu machen“ und das laut Programmzettel gleichzeitig „neue Perspektiven jenseits der Katastrophe“ sucht, funktionieren? Das unerschütterlich optimistische Premierenpublikum beantwortet die Frage mit langem Applaus.