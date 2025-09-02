Einbrecher und Betrüger? Das beschäftigt die Neuburger Polizei in der Ferienzeit

Es ist wohl eine Warnung, welche die meisten Bürger noch aus Kindheitstagen im Ohr haben: In der Urlaubszeit sollte man sich vor Einbrechern wappnen! Aktuell befindet sich Bayern mit den Sommerferien in der größten Urlaubsphase des Jahres. Der perfekte Zeitpunkt, um nachzufragen, ob diese Regel immer noch gilt. Im Gespräch erklärt der Neuburger Polizeichef Heinz Rindlbacher, wie sich die Kriminalität verändert hat - und worauf Bürgerinnen und Bürger aktuell besonders achten müssen.

Im Grunde ist Rindlbacher sehr zufrieden. Denn trotz Ferien gibt es keine besonderen Ausreißer bei der Arbeit der Neuburger Polizei. „Uns geht die Arbeit nie aus und wir haben genug zu tun, aber auch in den Sommerferien bewegt sich alles im normalen Bereich“, so der Polizeichef. Eine Auffälligkeit an Wohnungseinbrüchen, wie immer wieder gewarnt wird, gebe es hier nicht. Das sei von der Polizei so auch erwartet worden, denn im Zuständigkeitsbereich der Neuburger Polizei gehören Wohnungseinbrüche generell zu den seltenen Delikten.

Das bestätigen die Zahlen aus diesem Jahr. 2025 hat es bis jetzt lediglich drei Wohnungseinbrüche gegeben. „Und das ist sogar ein Fall weniger als im gleichen Zeitraum im Jahr 2024“, freut sich Rindlbacher. Woran das liege, könne nicht sicher gesagt werden, doch Rindlbacher geht davon aus, dass sich Einbrecher in der Anonymität der Großstadt wohler fühlen, als im ländlichen Raum. „Hier fällt es viel mehr auf, wenn jemand Wertgegenständen aus einem Haus holt und wegträgt.“

Neuburg: Polizeichef Rindlbacher informiert über Einbruchszahlen und digitale Betrugsfälle

Die tatsächlichen Einbrüche werden für die Kriminellen immer weniger lukrativ, das zeigt sich seit einigen Jahren. Wer in ein Haus oder auch in Geschäftsräume einbricht, kann eine tendenziell niedrigere Beute erwarten, als es beispielsweise bei Internetbetrug der Fall ist. Denn während die sogenannten „Beschaffungsdelikte“ vor Ort (wie eben Einbrüche) immer weiter zurückgehen, steigt die digitale Kriminalität besorgniserregend stark an.

Das macht sich auch bei der Neuburger Polizei bemerkbar. Alleine am vergangenen Donnerstag meldeten sich in 14 Fällen Betrüger bei Neuburger Bürgerinnen und Bürgern und gaben sich als Polizeibeamte aus. Die falschen Polizisten waren auf Geldzahlungen aus. „Betrugsanrufe gehören mittlerweile leider zum Alltag bei uns“, sagt Rindlbacher. Unterschieden werden dabei verschiedene Arten von Betrugsanrufen. Dazu gehören, wie eben erwähnt, die falschen Polizeibeamten, Schochanrufe und weitere Betrugsversuche, wie das Vorgaukeln eines falschen Gewinns oder Anrufe von falschen Microsoft-Mitarbeitern.

Gerade Schockanrufe und Anrufe von falschen Polizisten treten laut Rindlbacher meist in Serien auf. Hier wird mit viel Druck gearbeitet. Der Angerufene soll nicht die Chance haben, aufzulegen und mit kühlem Kopf zu überprüfen, ob der Anruf echt war. „Das wichtigste ist, bei solchen Anrufen gleich aufzulegen“, erklärt Rindlbacher. Danach sollte im Telefonbuch die richtige Nummer der Polizei herausgesucht werden, und bei der entsprechenden Dienststelle nachgefragt, ob der Anruf echt war. In so gut wie allen Fällen würde sich dabei herausstellen, dass es sich um Betrug handelt. „Die echte Polizei fordert am Telefon nie Geldzahlungen“, betont der Polizeichef.

Die Dunkelziffer an Schockanrufen ist wohl auch im Raum Neuburg hoch

So ist es auch bei Schockanrufen. Dort wird meist behauptet, dass ein Angehöriger einen Unfall hatte und schnell viel Geld gezahlt werden müsse. Auch dort sei es wichtig, gleich aufzulegen und unter der richtigen Nummer des Angehörigen nachzufragen, ob etwas passiert sei. „Ganz wichtig ist, dass man in diesen Fällen nie die Rückruftaste benutzen darf, sonst landet man ja wieder bei den Tätern“, gibt Rindlbacher einen weiteren wichtigen Tipp. Wenn besonders viel Druck aufgebaut wird, darf in eiligen Fällen sogar der Notruf 110 gewählt werden. Da leider einige Betroffene nach wie vor nicht die Polizei verständigen, könne man von einer großen Dunkelziffer bei Fällen von Telefonbetrug ausgehen.

Laut Rindlbacher sei die Aufklärung von solchen Fällen schwer, da generell mit falschen Nummern gearbeitet werde, „trotzdem haben wir immer wieder große Ermittlungserfolge“. Wichtig sei vor allem die Präventionsarbeit, die immer besser fruchtet. „Immer mehr Leute erkennen die Maschen der Betrüger und reagieren gut.“