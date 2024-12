Unbekannte beschädigen Glastüre in der Münchener Straße

Mit einem Stein haben bislang Unbekannte die Glastüre eines Bürogebäudes in der Münchener Straße beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, warfen die unbekannten Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Stein gegen die Glasscheibe am Rückeingang des Gebäudes.

Unbekannte werfen Stein auf Glastüre in der Münchener Straße

Am Montag wurde Anzeige erstattet, den Schaden schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 entgegen. (AZ)