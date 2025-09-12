Icon Menü
Vandalismus versaut Radfahrern in Neuburg die Freude: E-Ladestationen und Servicestationen leiden stark

Neuburg

„Sehr frustrierend“: Hier schlagen Vandalen in Neuburg immer wieder zu

Regelmäßig haben die Stadt und die Tourist-Info mit Fällen des Vandalismus im Stadtgebiet zu kämpfen. Vor allem an einem zentralen Ort kommt es zu Beschädigungen.
Von Anna Hecker
    Die Servicestation am Schrannenplatz wird immer wieder von Vandalen verunstaltet und demoliert. Eigentlich soll sie Touristen und Bürgern den Aufenthalt verschönern.
    Die Servicestation am Schrannenplatz wird immer wieder von Vandalen verunstaltet und demoliert. Eigentlich soll sie Touristen und Bürgern den Aufenthalt verschönern. Foto: Anna Hecker

    Der Frust ist groß bei Christiane Dusse. Wenn die Leiterin der Neuburger Tourist-Info über die Ladestation für E-Bikes und die Fahrrad-Servicestation am Schrannenplatz spricht, zeichnen sich Sorgenfalten auf ihrer Stirn ab. Denn zunehmend sorgen dort Vandalen für finanzielle und personelle Probleme. Immer öfter werden die Stationen demoliert oder verunstaltet. Dusse wünscht sich ein größeres Bewusstsein für das Angebot. Denn eigentlich begann alles rund um das Projekt mit einem durchweg positiven Gedanken.

