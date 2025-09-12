„Sehr frustrierend“: Hier schlagen Vandalen in Neuburg immer wieder zu

Der Frust ist groß bei Christiane Dusse. Wenn die Leiterin der Neuburger Tourist-Info über die Ladestation für E-Bikes und die Fahrrad-Servicestation am Schrannenplatz spricht, zeichnen sich Sorgenfalten auf ihrer Stirn ab. Denn zunehmend sorgen dort Vandalen für finanzielle und personelle Probleme. Immer öfter werden die Stationen demoliert oder verunstaltet. Dusse wünscht sich ein größeres Bewusstsein für das Angebot. Denn eigentlich begann alles rund um das Projekt mit einem durchweg positiven Gedanken.

