46-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Am Montagabend gegen 22.20 Uhr wollte die Polizei in Etting einen Autofahrer kontrollieren. Doch der Fahrer, ein 46-jähriger Italiener, hielt nicht an, sondern gab stattdessen Gas. Mit rasantem Tempo flüchtete er Richtung Wettstetten, immer verfolgt vom Polizeiauto samt Blaulicht und Martinshorn.

Der Autofahrer landete bei seiner Flucht in einem Garten in Wettstetten

An der Kreuzung Ingolstädter Straße/Karlsstraße in Wettstetten landete der Autofahrer allerdings wegen des hohen Tempos und der nassen Straße in einem Garten. Dort fuhr er in ein Gebüsch und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Nach dem Unfall ließ sich der Fahrer widerstandslos von der Polizei festnehmen. Wie sich anschließend herausstellte, gab es für den Italiener gleich mehrere Gründe zur Flucht: Er hatte keinen Führerschein, sein BMW hatte falsche Kennzeichen, außerdem hatte er augenscheinlich Drogen konsumiert. Zudem fanden die Polizisten im Auto zwei Plomben Kokain. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen und wurde vorläufig festgenommen. (AZ)