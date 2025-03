27-Jährige liefert sich Verfolgunsjagd mit der Polizei

Eine 27-Jährige hat sich am Freitagabend eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, sollte die Pkw-Fahrerin in der Preysingstraße in Wolnzach einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die Frau fuhr dann jedoch auf die Autobahn A93 in Fahrtrichtung München/Nürnberg auf. Durch die Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Geisenfeld wurde sie schließlich auf der Autobahn A9 an der Raststätte Holledau mittels Signalgeber zur Anhaltung aufgefordert.

27-Jährige flieht mit 180 Stundenkilometern vor der Polizei

Die 27-Jährige folgte dem jedoch nicht und fuhr mit teils hoher Geschwindigkeit von über 180 Kilometern pro Stunde weiter in Fahrtrichtung München. Die Beamten nahmen die Verfolgung mit Sondersignalen auf, was die Fahrzeugführerin weiterhin ignorierte. Beim Autobahnkreuz Neufahrn fuhr die 27-Jährige dann auf die Autobahn A 92 in westlicher Fahrtrichtung auf. Hier konnte sie letztlich zur Anhaltung bewegt werden.

Während der Fahrt wurden keine Verkehrsteilnehmer gefährdet oder geschädigt. Im Rahmen der Kontrolle konnte jedoch festgestellt werden, dass die junge Frau nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem lag der Verdacht vor, dass sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Aufgrund dessen wurde sie im Anschluss zur Dienststelle verbracht, wo ihr Blut abgenommen wurde. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde sie von dort aus wieder entlassen. (AZ)