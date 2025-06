Verfolgungsjagd zwischen Neuburg und Ingolstadt: Polizei stoppt angetrunkenen Autodieb auf der B16

Ein 34-Jähriger hat sich am Dienstagabend auf der B16 zwischen Ingolstadt und Neuburg eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie die Polizei mitteilt, tankte der Mann gegen 21 Uhr an einer Tankstelle in Reichertshofen und fuhr ohne zu bezahlen davon. Im Rahmen der daraufhin eingeleiteten Fahndung konnte der 34-Jährige, der mit einem grauen Mercedes unterwegs war, durch eine Streife der Ingolstädter Polizei auf der Bundesstraße in Fahrrichtung Neuburg und auf Höhe des Gewerbegebietes Weiherfeld festgestellt werden.

34-jähriger Autodieb flüchtet auf der B16 zwischen Neuburg und Ingolstadt vor der Polizei

Der 34-Jährige missachtete hartnäckig alle Anhalteversuche der Polizei, fuhr letztendlich auf Höhe Bruck von der B16 ab und flüchtete anschließend über unbefestigte Feldwege wieder zurück Richtung Ingolstadt. In Weichering konnte der Beschuldigte letztlich gegen 21.30 Uhr in einem Wohngebiet gestellt werden. Zuvor erreichte der Flüchtige Geschwindigkeiten von bis zu 160 km/h auf der B16 und überholte dabei mehrfach andere Verkehrsteilnehmer gefährlich an unübersichtlichen Stellen.

Wie sich herausstellte, wies der Mercedes des 34-Jährigen Aufbruchsspuren auf, zudem war der Pkw offensichtlich kurzgeschlossen worden. Eine Überprüfung ergab, dass das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben war und aus einem Diebstahl in Stuttgart stammt. Die angebrachten Kennzeichen waren ebenfalls gestohlen. Bei dem Fahrer konnte eine minimale Alkoholisierung festgestellt werden. Zusätzlich fand man im Mercedes ein kleines Papiertütchen mit Marihuana.

Polizei Ingolstadt sucht Zeugen, die bei der Verfolgungsjagd gefährdet worden sind

Der Mann wurde vorläufig festgenommen, zudem musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt und abgeschleppt. Gegen den Fahrer wurde aufgrund einer Vielzahl von Straftaten ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Verkehrsteilnehmer, die durch die Flucht des Mannes gefährdet wurden, und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ingolstadt unter der 0841/93430 in Verbindung zu setzen. (AZ)