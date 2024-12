Pizza im Backofen löst Feuerwehreinsatz aus

Eine im Backofen vergessene Pizza hat am Mittwochabend in Neuburg einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 29-jährige Frau in ihrer Wohnung in der Josefstraße gegen 17 Uhr eine Tiefkühlpizza zubereiten. Nachdem sie die Pizza in den Ofen gelegt hatte, verließ sie gemeinsam mit ihren Kindern die Wohnung. Einer Anwohnerin fiel nach etwa einer halben Stunde auf, dass Rauch aus der Wohnung der 29-Jährigen kam. Daraufhin verständigte sie die Feuerwehr.

Feuerwehr Neuburg muss wegen verkohlter Pizza die Wohnungstür aufbrechen

Die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Neuburg öffneten gewaltsam die Haustür, entfernten die verkohlte Pizza aus dem Ofen und schalteten den Backofen ab. Außer an der aufgebrochenen Tür entstand kein Schaden, auch Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. (AZ)