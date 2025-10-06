Mann vergewaltigt eigene Tochter: „Einer der schlimmsten Fälle in den letzten Jahren“

Ein 40-Jähriger, der zuletzt im Kreis Neuburg-Schrobenhausen gelebt hat, muss für sieben Jahre und neun Monate ins Gefängnis. Als Richter Gerhard Reicherl am Montagvormittag am Landgericht Ingolstadt das Urteil verkündet, vergräbt der Angeklagte das Gesicht in seinen Händen. Dann muss er sich die Worte des Richters zu seiner Tat anhören: „Es stellt einen der schlimmsten Fälle sexuellen Missbrauchs dar, den die Kammer in den letzten Jahren verhandeln musste.“

