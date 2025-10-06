Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Vergewaltigung der eigenen Tochter - Landgericht Ingolstadt verurteilt 40-Jährigen zu langer Gefängnisstrafe

Ingolstadt

Mann vergewaltigt eigene Tochter: „Einer der schlimmsten Fälle in den letzten Jahren“

Ein 40-Jähriger aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen muss fast acht Jahre ins Gefängnis. Selbst die Kammer am Landgericht zeigt sich schockiert angesichts des Falls.
Von Luzia Grasser
    • |
    • |
    • |
    Ein Mann aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen muss ins Gefängnis. Er hat nach Auffassung des Ingolstädter Landgerichts seine Tochter vergewaltigt.
    Ein Mann aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen muss ins Gefängnis. Er hat nach Auffassung des Ingolstädter Landgerichts seine Tochter vergewaltigt. Foto: Patrick Pleul/dpa (Symbolbild)

    Ein 40-Jähriger, der zuletzt im Kreis Neuburg-Schrobenhausen gelebt hat, muss für sieben Jahre und neun Monate ins Gefängnis. Als Richter Gerhard Reicherl am Montagvormittag am Landgericht Ingolstadt das Urteil verkündet, vergräbt der Angeklagte das Gesicht in seinen Händen. Dann muss er sich die Worte des Richters zu seiner Tat anhören: „Es stellt einen der schlimmsten Fälle sexuellen Missbrauchs dar, den die Kammer in den letzten Jahren verhandeln musste.“

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden