Verkehrssicherheit vor der Franziskusschule in Neuburg bereitet Sorgen

Jeden Tag beobachtet Annette Kürzinger, Schulleiterin der Franziskusschule in Neuburg, die Verkehrslage vor der Grundschule. Immer wieder käme es zu gefährlichen Situationen für ihre Schülerinnen und Schüler. Die Autos fahren zu schnell und viel zu viele Kinder tummeln sich auf dem schmalen Gehweg vor der Eingangstür. Sie unterstützte also Stadtrat Florian Herold (FW), der selbst ein Kind an ihrer Schule hat, bei seinem Antrag im Verkehrsausschuss. Ihr gemeinsames Anliegen ist es, den Verkehr vor Ort zu verlangsamen und die Sicherheit der Kinder zu erhöhen.

Verkehrsausschuss lehnt fast alle Punkte des Antrags ab

Der erste Vorschlag, eine Bushaltestelle an den Wolfgang-Wilhelm-Platz zu legen, wurde aus Platzgründen abgelehnt. Sowohl die Idee eines verkehrsberuhigten Bereichs als auch die einer Fahrradstraße wurden ebenfalls abgelehnt. Bei ersterem fehlen laut Polizeiinspektion Neuburg die baulichen Voraussetzungen, beispielsweise dass nur geringer Verkehr herrschen darf und die Aufenthaltsfunktion, wie etwa in einem Wohngebiet, überwiegen muss.

Eine Fahrradstraße wurde 2022 schon einmal vorgeschlagen und abgelehnt. Es gibt keine Alternativrouten für den restlichen Verkehr in und aus Richtung Brandl. Das Tempolimit einer Fahrradstraße liegt außerdem bei 30 km/h und vor der Schule ist sowieso schon eine 30-Zone. Auch der Antrag, Bremsschwellen zu bauen, wurde abgelehnt. Die Maßnahme wäre nur notwendig, wenn der Verkehr mehr als 30 km/h fahren würde.

Jetzt fehlt noch das Urteil über die letzten beiden Vorschläge. Es geht um eine zusätzliche Querungsmöglichkeit über die Straße und um Abstellflächen für Fahrräder auf der Verkehrsinsel. Dafür wurde vom Verkehrsausschuss die bereits bestehende Arbeitsgruppe „Verkehrsentwicklung“ beauftragt. Die Gruppe soll dringende Verkehrsprobleme und Sicherheitsbedürfnisse erörtern und Lösungsansätze erarbeiten. Hier soll auch Herolds Antrag auf Berichterstattung und Austausch mit den örtlichen Schulen zu Verkehrsthemen umgesetzt werden.

Neue Arbeitsgruppe gibt Hoffnung auf Verbesserung der Verkehrslage

Neben Kürzinger hätten sich auch viele Eltern und Lehrer wenigstens in einem Antragspunkt einen konkreten Ausgang gewünscht. Sie ist aber froh, dass grundsätzlich die Bereitschaft von der Stadt da ist, etwas zu unternehmen. Die Direktorin der Franziskusschule wird, neben verschiedenen Mitarbeitern der Schulen und Vertretern der Stadt, Teil der neuen Arbeitsgruppe. Sobald die Terminfindung erfolgreich war, können sie loslegen. Das gebe dem Thema Zeit und Raum, um dann, zu einem späteren Zeitpunkt, wieder vor den Verkehrsausschuss gebracht zu werden, meint Kürzinger.