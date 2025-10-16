Zusammenstoß beim Abbiegen: Zwei Menschen leicht verletzt

Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in Klingsmoos verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte eine 61 Jahre alte Autofahrerin am Mittwochnachmittag auf der Pöttmeser Straße nach links abbiegen und übersah dabei ein entgegenkommendes Auto.

46-Jährige und 80-jähriger Mitfahrer nach Unfall in Königsmoos verletzt

Die 46-jährige Fahrerin sowie ein 80-jähriger Mitfahrer im Wagen der Unfallverursacherin wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Die Polizei berichtet, dass die Straße etwa 30 Minuten gesperrt war und ein Sachschaden von rund 22.000 Euro entstand. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um. (AZ)