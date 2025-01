Unfall am Westfriedhof: 80-Jähriger übersieht Gegenverkehr

Am Vormittag des Silvestertags hat es an der Kreuzung am Westfriedhof in Ingolstadt einen Unfall gegeben. Ein 80-Jähriger war gegen 10.45 Uhr mit seinem Mazda auf der Westlichen Ringstraße in Richtung Süden unterwegs und wollte nach links in die Friedhofstraße abbiegen. Dabei übersah er den BMW eines 29-Jährigen und fuhr in den Gegenverkehr, sodass es zur Kollision der Autos kam.

Unfall an Kreuzung in Ingolstadt: 80-Jähriger kollidiert mit BMW

Der junge Mann wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten mit einem Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden. Bis zur Räumung der Unfallstelle musste der rechte Fahrstreifen der Westlichen Ringstraße in Fahrtrichtung Neuburger Straße für insgesamt zwei Stunden gesperrt bleiben. (AZ)