Wo ist der 13-jährige Tobias (Name geändert)? Diese Frage hat im August 2021 die Region Ingolstadt beschäftigt. Nun klagt Tobias am Landshuter Landgericht. Er verlangt mindestens 100.000 Euro Schmerzensgeld. Das Freisinger Jugendamt habe sich nicht ausreichend um ihn gekümmert, so die Argumentation.

