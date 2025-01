Versuchte Tötung in Ingolstadt: 30-Jähriger schlägt mit Stuhl auf Frau ein

Auf dem Ingolstädter Viktualienmarkt hat es laut Polizeiangaben am vergangenen Samstag einen Streit zwischen einem 30-Jährigen und einer 43-Jährigen gegeben. Dabei wurde die Frau durch Schläge schwer verletzt. Nun ermittelt die Polizei wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts, teilt sie mit. Der Tatverdächtige sei festgenommen worden.

30-Jähriger attackiert Frau in Ingolstadt mit Stuhl

Am späten Abend kam es der Polizei zufolge zur Auseinandersetzung zwischen den beiden Beteiligten. Der junge Mann setzte sich demnach auf das Fahrrad der 43-jährigen Ingolstädterin. Sie forderte den Mann lautstark auf, das zu unterlassen. Daraufhin kam es zum Streit, bei dem die Frau zu Boden ging. Der 30-Jährige schlug mit einem Stuhl auf die 43-Jährige ein.

Als Passanten den Vorfall bemerkten, eilten sie hinzu und entrissen dem 30-Jährigen den Stuhl. Die Polizei kam ebenso hinzu, dabei stellte sich heraus, dass beide Beteiligten „erheblich alkoholisiert“ waren. Sie verletzten sich bei dem Streit jeweils leicht.

Ingolstadt: Haftbefehl wegen versuchten Tötungsdelikts

Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt stufte den Angriff des Mannes gegen die am Boden liegenden Frau als versuchtes Tötungsdelikt ein und beantragte einen Haftbefehl gegen den 30-Jährigen. Ein Richter setzte den Mann in Vollzug, daraufhin wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachten haben, sich unter 0841/9343-0 zu melden.